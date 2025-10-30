Infortunio Rabiot, quando rivedremo il centrocampista francese in campo? Ultimissime notizie sulla squadra rossonera

L’emergenza infortuni a centrocampo continua a tenere in allerta lo staff tecnico del Milan e l’allenatore Massimiliano Allegri, nonostante il rientro imminente di Pervis Estupiñán e Ardon Jashari. L’attenzione è concentrata in particolare sulle condizioni di Adrien Rabiot, fermato da una lesione al muscolo soleo durante gli impegni con la Nazionale francese.

Per il centrocampista transalpino, l’ipotesi di vederlo in campo per la sfida di San Siro contro la Roma di domenica prossima è praticamente esclusa. Gli sforzi si concentrano piuttosto sulla possibilità di un rientro anticipato per l’ultima gara prima della sosta per le Nazionali, ovvero la trasferta contro il Parma in programma sabato 8 novembre.

Come specificato dallo staff medico, la lesione al soleo richiede massima cautela e tempi di recupero non semplici, tant’è che la prognosi iniziale stimava un rientro solo dopo la pausa di metà novembre, in tempo per il derby contro l’Inter. Tuttavia, il francese sta lavorando duramente per accorciare i tempi, e si registra una piccola probabilità di rivederlo aggregato al gruppo prima della sfida contro i ducali.

Per Rabiot c’è la possibilità di tornare in gruppo prima di Parma, ma anche qui al momento la probabilità è bassa, filtra da Milanello. Si tratta di una strategia di gestione concordata da Allegri e dal DS Igli Tare che punta a non forzare il rientro, ma a sfruttare ogni giorno di lavoro individuale per massimizzare la ripresa. L’obiettivo è riavere Rabiot in campo per dare maggior equilibrio e fisicità alla mediana, due qualità di cui il Milan avrà bisogno nel finale di questo ciclo di partite. I prossimi giorni di allenamento saranno determinanti per valutare se il centrocampista riuscirà nell’impresa di anticipare il rientro e concedere così una preziosa alternativa tattica ad Allegri.