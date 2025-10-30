Infortunio Pulisic, quando rivedremo in campo il calciatore americano? Cosa filtra su di lui. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Cresce la febbre per il big match di San Siro di domenica sera tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Roma capolista, ma le condizioni fisiche di Christian Pulisic tengono ancora in forte apprensione l’ambiente rossonero. L’esterno americano, fermato da una lesione di basso grado al bicipite femorale destro rimediata in Nazionale, sta lavorando intensamente per bruciare le tappe e rendersi disponibile per l’impegno cruciale.

Nonostante il recupero proceda su ritmi serrati e con segnali incoraggianti, la presenza di Pulisic in campo dal primo minuto contro i giallorossi appare al momento molto complicata. Lo staff medico e lo stesso Allegri, di comune accordo con il direttore sportivo Igli Tare, hanno adottato la massima cautela per evitare il rischio di ricadute che potrebbero compromettere definitivamente la prima parte di stagione del giocatore.

L’ottimismo filtra per una piccolissima chance di vedere l’americano almeno in panchina. Questa possibilità, seppur remota, rappresenta un obiettivo intermedio per il giocatore che, come noto, vorrebbe tornare a disposizione il prima possibile per dare il suo contributo alla squadra, reduce da un periodo di risultati altalenanti. Tutto dipenderà dalle risposte che il muscolo fornirà nei prossimi allenamenti. Il momento decisivo sarà il suo eventuale ritorno a lavorare in gruppo.

La squadra ha bisogno del suo numero undici. In un momento in cui le assenze, come quella di Rabiot, si fanno sentire, l’apporto in termini di creatività e finalizzazione di Pulisic è fondamentale. L’obiettivo primario resta comunque la completa guarigione per averlo al top della forma subito dopo la sosta di novembre, con la sfida contro il Parma (in programma per l’8 novembre) che rimane la data più realistica per un rientro in campo a pieno regime. La sua eventuale convocazione contro la Roma, anche solo per la panchina, sarebbe un segnale fortissimo di una guarigione che procede spedita.