Infortunio per Rebic, salta il Verona: ecco cosa si è fatto

Infortunio per Ante Rebic che non dovrebbe far parte della lista dei convocati di Stefano Pioli per la sfida di domani in casa del Verona.

L’attaccante croato, uscito contro l’Udinese per un problema all’anca, ha risentito di un affaticamento muscolare e nei prossimi giorni verrà sottoposto a nuovi esami. Ora per Pioli le uniche soluzioni possibile per sostituire il croato sono Hauge (favorito) o Brahim Diaz.