In casa Atalanta fari puntati sulle condizioni di Mario Pasalic. Il croato è vicino al recupero dall’infortunio alla caviglia destra.

Potrebbe rientrare in gruppo nei prossimi giorni in modo da andare almeno in panchina contro i rossoneri.