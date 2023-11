Infortunio Okafor: ecco quali partite salta l’attaccante rossonero

Nuova tegola per il Milan che perde Okafor per infortunio a causa di una lesione al bicipite in Nazionale. Ecco quali partita salta

Allarme Milan. Nuova tegola per i rossoneri che perdono Okafor per infortunio a causa di una lesione al bicipite subita in Nazionale. Ecco quali partita salta:

lo svizzero sicuramente salterà i match contro Fiorentina e Borussia Dortmund e con tutta probabilità quelli con Frosinone e Atalanta. Il Milan spera di recuperarlo per il match in Champions contro il Newcastle.