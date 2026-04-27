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Infortunio Modric, come sta il campione croato? Programmati degli esami medici per lui

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22 secondi ago

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Infortunio Modric, il centrocampista croato è stato monitorato dopo la partita tra Milan e Juventus: ecco le sue condizioni

La serata di San Siro, già carica di tensione per il pareggio a reti bianche tra Milan e Juventus, ha vissuto momenti di apprensione nel finale a causa dell’infortunio occorso a Luka Modric. Il centrocampista, che fino a quel momento era stato il vero e proprio motore della manovra rossonera, è stato costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco all’80’ a seguito di un violento scontro aereo con il bianconero Manuel Locatelli. L’impatto ha spinto lo staff medico a chiedere l’immediata sostituzione, portando all’ingresso in campo di Ardon Jashari per gli ultimi minuti del match.

Infortunio Modric, il bollettino post-partita: sospiro di sollievo per lo staff di Allegri

Nonostante le immagini dello scontro avessero inizialmente allarmato i tifosi e il tecnico Massimiliano Allegri, le notizie giunte dallo spogliatoio nel post-gara sembrano rassicuranti. Il calciatore è stato monitorato attentamente dai medici del club per escludere complicazioni legate al trauma subito, mostrando segnali di ripresa già pochi minuti dopo il fischio finale.

Le ultime indiscrezioni filtrante dall’infermeria confermano un quadro clinico sotto controllo: «Dopo la partita, il campione croato, sostituito da Ardon Jashari, era ancora un po’ intontito per la botta, ma sta bene e le sue condizioni non destano preoccupazione». Un sospiro di sollievo fondamentale per il Milan, che conta di riavere il suo leader già per i prossimi decisivi impegni di campionato.

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