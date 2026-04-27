Infortunio Modric, tegola per il Milan: frattura dello zigomo sinistro per il croato. I dettagli

Infortunio Modric, il centrocampista croato ha rimediato una frattura dello zigomo sinistro nello scontro di ieri sera con Locatelli

Il pareggio a reti bianche contro la Juventus ha lasciato in dote al Milan una notizia pesantissima riguardante il suo leader carismatico. Come appreso dalla redazione di MilanNews24, gli accertamenti diagnostici a cui si è sottoposto Luka Modric nella mattinata di oggi hanno confermato i timori dello staff medico: il fuoriclasse croato ha riportato una frattura dello zigomo sinistro.

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Infortunio Modric e lo scontro con Locatelli: i tempi di recupero

L’infortunio è la conseguenza diretta di un fortissimo impatto avvenuto durante il match di ieri sera a San Siro:

Dinamica del trauma : Il centrocampista rossonero ha rimediato la frattura in seguito a un durissimo scontro di gioco con il bianconero Locatelli .

: Il centrocampista rossonero ha rimediato la frattura in seguito a un durissimo scontro di gioco con il bianconero . Intervento Chirurgico : La gravità della lesione richiede una riduzione immediata; l’operazione è stata programmata già per le prossime ore.

: La gravità della lesione richiede una riduzione immediata; l’operazione è stata programmata già per le prossime ore. Rientro in campo: Solo dopo l’intervento verranno comunicati i tempi ufficiali di recupero per il 2026, ma è probabile che il croato dovrà utilizzare una maschera protettiva al suo ritorno.

L’assenza di Modric rappresenta un colpo durissimo per Massimiliano Allegri, che perde il faro del proprio centrocampo proprio nella volata finale per il secondo posto.