Infortunio Modric, operazione alla zigomo perfettamente riuscita: stagione finita per il croato. Il comunicato ufficiale

Infortunio Modric, comunicato ufficiale del Milan: operazione perfettamente riuscita per il centrocampista croato

Attraverso un comunicato ufficiale, l’AC Milan ha informato tifosi e stampa che Luka Modrić è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella giornata di oggi presso la Clinica La Madonnina di Milano. L’operazione si è resa necessaria per ridurre la frattura complessa pluriframmentaria dell’osso zigomatico sinistro, rimediata durante il posticipo di San Siro contro la Juventus.

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AC Milan comunica che, nella giornata di oggi, Luka Modrić è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell’osso zigomatico sinistro.

L’operazione, eseguita dall’équipe del Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita.

Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!