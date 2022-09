Infortunio Maignan, in Champions League toccherà a Mirante: ecco l’ultima presenza dell’ex Roma

Mirante sostituirà Maignan in Champions League: ecco l’ultima presenza in una gara ufficiale per il portiere ex Roma

Con l’infortunio di Maignan, toccherà ad Antonio Mirante difendere la porta del Milan nelle prossime sfide di Champions League (Tatarusanu non è presente nella lista Uefa).

L’ultima presenza in una gara ufficiale per il portiere ex Roma è datata 6 maggio 2021: semifinale di Europa League contro il Manchester United vinta per 3-2.