Infortunio Loftus-Cheek, l’inglese fissa il rientro! Sarà a disposizione per quella partita

Infortunio Loftus-Cheek, l’inglese vede il rientro: assente col Feyenoord, nel mirino c’è la gara di sabato a San Siro col Verona

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è grande attenzione al tema relativo agli infortunati.

Niente da fare per Rubens Loftus-Cheek che anche ieri mattina a Milanello si è allenato a parte dal resto dei compagni. L’inglese, ai box dal ritorno in Italia dopo aver preso parte nel finale alla vittoria della Supercoppa italiana a Riad contro l’Inter, salterà anche la trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord in Champions. L’obiettivo sarà rientrare in gruppo in tempo per essere tra i

convocati per la partita di sabato in campionato con il Verona a San Siro.