Infortunio Loftus-Cheek, sprint del centrocampista inglese: la data del suo rientro. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, domenica sera, ha perso contro la Lazio 1-2. Ora, come obbligo, la squadra rossonera deve rialzare la testa e preparare al meglio la partita in trasferta a Lecce, in programma sabato alle 18:00.

Intanto, Sergio Conceicao, può sorridere. Come appreso dalla nostra redazione Ruben Loftus-Cheek è pronto a tornare ad allenarsi con il resto del gruppo e lo farà ad inizio della prossima settimana