MN24 – Infortunio Loftus-Cheek, il centrocampista torna già a disposizione di Allegri? Ecco le ultime in vista della sosta

Infortunio Loftus-Cheek, il centrocampista inglese torna a disposizione di Allegri? Le ultime sulle sue condizioni

Ruben Loftus-Cheek è pronto a forzare i tempi per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Come appreso dalla redazione di MilanNews24, il centrocampista inglese in questi giorni farà un dispositivo di protezione personalizzato per tornare in campo in totale sicurezza. Il calciatore si allenerà durante la sosta per ritrovare la condizione atletica ottimale e proverà a essere arruolabile per il big match contro il Napoli, sfida cruciale per blindare il secondo posto in classifica.

Ricordiamo il grave infortunio procuratosi contro il Parma lo scorso 22 febbraio, uno scontro di gioco durissimo che gli è costato la frattura del processo alveolare della mascella e la rottura di alcuni denti. Il calciatore si è subito sottoposto a un delicato operazione chirurgica e ha dovuto osservare un periodo di stop forzato, saltando le ultime uscite stagionali tra cui la trasferta di Roma contro la Lazio.