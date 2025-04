Infortunio Loftus-Cheek, le condizioni dell’inglese e i tempi per rivederlo in campo

Infortunio Loftus-Cheek, dopo l’operazione a Napoli per appendicite acuta l’inglese resterà fermo circa un mese: rientro a fine aprile

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oltre alla beffa per la sconfitta subita ieri sera al Maradona contro il Napoli, per il Milan c’è anche da affrontare il tema legato all’operazione per appendicite acuta di Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese, ovviamente indisponibile per la sfida contro gli uomini di Conte, starà fuori circa un mese e avrebbe già messo nel mirino la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter fissata per il prossimo 23 aprile.