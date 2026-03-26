Infortunio Leao, svolte le visite per il suo problema all’adduttore: ecco il programma completo dell’attaccante rossonero

Infortunio Leao, l’attaccante rossonero proseguirà nel suo iter dopo aver svolto le visite legate al problema all’adduttore

Le condizioni di Rafael Leao continuano a tenere con il fiato sospeso il Milan di Massimiliano Allegri in vista del big match contro il Napoli. Come riportato dal giornalista Antonio Vitiello sul proprio profilo X, la stella portoghese si è sottoposta a una serie di visite specialistiche all’estero per approfondire l’entità del fastidio muscolare all’adduttore che lo tormenta da alcuni giorni. In pieno accordo con la società rossonera, è stato stabilito che il calciatore non rientrerà immediatamente a Milanello, preferendo seguire un percorso di riabilitazione personalizzato direttamente in Portogallo.

Infortunio Leao, Iter terapeutico e data del ritorno a Milanello

Il programma concordato prevede che Leao prosegua l’iter di lavoro e i trattamenti terapeutici in patria, sotto la supervisione dello staff medico ma in un ambiente che gli permetta di concentrarsi totalmente sulla guarigione. Nonostante l’allontanamento temporaneo dal centro sportivo rossonero, i tempi per il suo rientro in Italia sono già stati fissati: l’attaccante è atteso a Milano la prossima settimana. Solo allora lo staff di Allegri potrà valutare se il “dieci” rossonero sarà in grado di tornare ad allenarsi in gruppo e, soprattutto, se potrà essere della partita per la trasferta dello stadio Maradona.

«Leao ha svolto delle visite all’estero per valutare il suo problema all’adduttore. In accordo con il Milan proseguirà in Portogallo l’iter di lavoro e trattamenti per guarire dal fastidio fisico. Torna settimana prossima».