Infortunio Leao, le condizioni del portoghese preoccupano? Cosa filtra sul portoghese

Infortunio Leao, in casa Milan preoccupano le condizioni dell’esterno portoghese: piccolo problema alla caviglia e panchina contro l’Empoli

Come riferito da Sky, nel Milan che affronterà domani l’Empoli in campionato partirà dalla panchina Rafael Leao.

Nel 442 di Conceiçao, come esterni di centrocampo ci saranno Sottil a destra (esordio dal primo minuto per l’ex Fiorentina) e Pulisic a sinistra. Leao dovrebbe partire quindi ancora dalla panchina anche perchè non è al meglio della condizione per un piccolo problema alla caviglia.