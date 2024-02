Infortunio Leao, Pioli sorride: TUTTI gli aggiornamenti sulle condizioni del portoghese

Infortunio Leao, Pioli può sorridere: niente di grave per l’esterno portoghese che sarà disponibile domenica col Monza

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Rafael Leao, uscito ieri sera nel secondo tempo della gara contro il Rennes per un problema al polpaccio.

L’esterno portoghese ha subito solo una botta e sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di domenica sera contro il Monza. Per il classe ’99 possibile un turno di riposo.