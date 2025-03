Infortunio Lautaro, torna in tempo per Milan Inter? Ultim’ora sulle sue condizioni

Condividi via email

Infortunio Lautaro, arrivano novità sulle condizioni del centravanti argentino. Tornerà per il derby in programma il 2 aprile?

Arriva un aggiornamento sulle condizioni di Lautaro Martinez. In fase di guarigione l’affaticamento muscolare riportato dal centravanti dell’Inter che sarà rivalutato nei prossimi giorni. Potrebbe rientrare per il derby (in programma mercoledì 2 aprile) o il weekend successivo contro il Parma.

Quindi difficile che ci sia Denzel Dumfries contro il Milan, speranze per mister Simone Inzaghi invece di ritrovare il proprio capitano.