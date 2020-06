Infortunio Kjaer: entra Gabbia, Pioli in emergenza difesa

Al 40′ del primo tempo Simon Kjaer ha subìto un infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo. Dentro Gabbia

Al 40′ del primo tempo Simon Kjaer ha subìto un infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo. Il danese, che fino a quel momento si era comportato bene così come tutta la difesa, non è riuscito a continuare la partita. Stefano Pioli è dovuto correre ai ripari inserendo Gabbia. Ricordiamo come il giovane difensore milanista sia l’ultimo dei centrali della prima squadra a disposizione del mister milanista. Alessio Romagnoli, inoltre, è diffidato e in caso di ammonizione contro il Lecce metterebbe in seria difficoltà l’allenatore per la prossima partita.