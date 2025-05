Infortunio Jovic, ultim'ora incredibile sul serbo: Conceicao sta pensando di... Ultimissime

Infortunio Jovic, l’attaccante serbo potrebbe saltare a sorpresa la sfida di questa sera contro il Genoa: Conceicao deciderà all’ultimo

Secondo quanto dichiarato da Di Stefano a Sky, Luka Jovic sarà in ballottaggio con Santiago Gimenez per la partita contro il Genoa a causa delle sue condizioni fisiche. Il Milan non vuole rischiare niente e quindi la decisione finale sulla sua partecipazione alla partita sarà presa all’ultimo minuto.

Jovic è in dubbio per la partita contro il Genoa a causa delle sue condizioni fisiche. Il serbo sarà in ballottaggio con Santiago Gimenez per la posizione di attaccante titolare. La decisione finale sulla sua partecipazione alla partita sarà presa all’ultimo minuto per evitare di rischiare un infortunio.