Infortunio Jovic, il serbo salta il Monza! Pesante tegola, cosa è successo in allenamento

Infortunio Jovic, l’attaccante serbo salterà la sfida di questa sera contro il Monza: pesante ricaduta in allenamento

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è una pesante tegola in casa Milan in vista della sfida di questa sera sul campo del Monza. Luka Jovic, che era tornato in gruppo nei giorni scorsi e sembrava dunque pronto ad una convocazione, ha avuto nell’allenamento di rifinitura una ricaduta.

Il serbo ex Fiorentina dunque non sarà disponibile per la gara del Brianteo contro la formazione allenata da Alessandro Nesta. Da capire se il classe ’97 riuscirà a recuperare per la sfida di sabato prossimo contro il Cagliari.