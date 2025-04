Infortunio Jovic, piano di rientro stabilito: spuntano le tempistiche tra Genoa e Bologna

Infortunio Jovic, l’attaccante serbo difficilmente sarà a disposizione lunedì contro il Genoa: l’obiettivo è esserci nella doppia sfida col Bologna

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è grande attenzione alle condizioni di Luka Jovic.

Jovic in dubbio anche per il Genoa. Il dolore alla schiena c’è ancora e Luka, ieri al centro sportivo a curarsi, potrà rientrare in gruppo solo tra il fine settimana o l’inizio della prossima. E’ inevitabilmente in dubbio per la sfida alla squadra di Vieira.