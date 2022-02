ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Ibrahimovic: spunta la data del rientro. Ecco quando sarà nuovamente a disposizione

Prosegue il percorso di riabilitazione di Zlatan Ibrahimovic ancora alle prese con il problema al tendine: ieri Pioli lo ha definito un “leone in gabbia” ma per ora lo svedese non è in grado di giocare.

Come riporta La Gazzetta dello Sport Ibra potrebbe essere a disposizione nuovamente il 19 febbraio, per la gara esterna contro la Salernitana.