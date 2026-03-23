Infortunio Gabbia, il difensore può essere convocato per la sfida col Napoli? Tutto dipenderà da una sola cosa: ecco quale

Infortunio Gabbia, il difensore rossonero sarà convocato per il big match contro il Napoli? Ecco le ultime sulle sue condizioni

Ottime notizie per la difesa di Massimiliano Allegri. Prosegue infatti senza intoppi il percorso di riabilitazione di Matteo Gabbia, operato lo scorso 4 marzo a Londra per un’ernia inguinale. Secondo quanto riferito stamattina dalla Gazzetta dello Sport, il difensore italiano sta decisamente meglio e sta approfittando di questa sosta per le Nazionali per lavorare sodo a Milanello. L’obiettivo è chiaro: ritrovare la migliore condizione fisica per essere a disposizione nella delicatissima trasferta del 6 aprile contro il Napoli.

Infortunio Gabbia, visita di controllo decisiva: il via libera dei medici per il ritorno in gruppo

Il rientro di Gabbia al Maradona non è ancora certo, ma le speranze sono concrete e «molto dipenderà da come andrà la visita di controllo che avrà nei prossimi giorni». Se i medici daranno il via libera definitivo, il centrale rossonero potrà finalmente tornare ad allenarsi con il resto del gruppo, garantendo ad Allegri una rotazione fondamentale in un reparto che avrà bisogno di tutta la solidità possibile per arginare l’attacco azzurro. La sua presenza sarebbe un’iniezione di fiducia importante per un Milan che non vuole smettere di sognare la rimonta sull’Inter di Chivu.