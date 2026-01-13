News
Infortunio Fullkrug, tegola per Allegri: frattura per il tedesco! La situazione e i tempi di recupero
Infortunio Fullkrug, pesante tegola per Allegri: il centravanti tedesco si è fratturato il dito di un piede. Per lui almeno un mese di stop
Proprio quando iniziava a integrarsi nei meccanismi di Massimiliano Allegri, arriva la prima brutta notizia per il nuovo attaccante rossonero. Secondo quanto riportato in un’ultim’ora da Mediaset, Niclas Füllkrug ha riportato la frattura di un dito del piede.
Infortunio Fullkrug, i tempi di recupero e le partite a rischio
L’infortunio, sebbene non interessi i legamenti o i muscoli, è particolarmente fastidioso per un centravanti della sua stazza:
- Stop stimato: Almeno un mese di pausa forzata. Füllkrug dovrà restare a riposo totale per permettere all’osso di saldarsi correttamente prima di riprendere il lavoro sul campo.
- Rientro previsto: Se la tabella di marcia sarà rispettata, il tedesco potrebbe tornare a disposizione per la metà di febbraio 2026.
- Match saltati: Oltre al recupero contro il Como di giovedì, l’attaccante salterà sicuramente le sfide di campionato contro Lecce e Roma.
Le scelte di Allegri
Con Santiago Gimenez ancora ai box per l’operazione alla caviglia e Füllkrug in infermeria, Allegri si ritrova con le scelte obbligate:
- Nkunku “Falso Nueve”: Dopo il grande impatto a Firenze, il francese è il candidato numero uno per guidare l’attacco, supportato da Leao e Pulisic.
- Mercato: Questo infortunio potrebbe spingere Igli Tare a accelerare per un innesto last-minute, anche se la priorità resta la difesa (Gatti).