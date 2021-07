Infortunio Foden: l’attaccante salta la rifinitura ed è a rischio per la finale

Tegola per l’Inghilterra di Southgate. Come riporta Sky Sport Phil Foden non sta partecipando alla rifinitura della nazionale inglese ed è a serio rischio per la finale di Wembley contro l’Italia.

L’attaccante ha subito un colpo al ginocchio durante l’allenamento di ieri e non è con i compagni sul campo del St. George Park. Saka pronto a sostituirlo.