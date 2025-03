Infortunio Florenzi, fissata la data del rientro! Nel mirino quella partita ma... Ultimissime

Infortunio Florenzi, il terzino del Milan può rientrare a sorpresa già sabato nella sfida contro il Lecce: tutti i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono importanti novità in casa Milan per quanto riguarda l’infermeria da Milanello.

Loftus-Cheek ancora non è top. Sta completando la fase di riatletizzazione e solo la prossima settimana si aggregherà al compagni. Florenzi potrebbe magari “strappare” una convocazione per Lecce. Altrimenti per entrambi appuntamento rimandato alla sfida contro il Como. I prossimi giorni saranno dunque decisivi in un senso o nell’altro.