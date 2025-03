Infortunio Dumfries, verso Milan Inter: le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Dumfries, costretto al cambio nel secondo tempo di Atalanta-Inter. L’esterno olandese potrebbe saltare il derby?

Nel corso del 65° minuto di Atalanta-Inter, Denzel Dumfries ha riportato un problema muscolare, sembrerebbe interessato il bicipite femorale della gamba destra. Simone Inzaghi è stato costretto al cambio, al posto dell’olandese è entrato Yann Bisseck.

Per non rischiare il calciatore è stato immediatamente sostituito, le sue condizioni saranno comunque da valutare in questi giorni. L’olandese nel frattempo non ha risposto alla chiamata in Nazionale. La sua situazione potrebbe interessare da vicino anche il Milan, dato che mercoledì 2 aprile c’è la semifinale di andata della Coppa Italia.