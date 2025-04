Infortunio Dumfries, ecco le condizioni dell'olandese e i tempi di recupero: verso il derby di ritorno di Coppa Italia...

Infortunio Dumfries, tempi di recupero rigidissimi: «Fosse per lui sarebbe in campo già dopodomani ma…». L’obiettivo dello staff medico

La Gazzetta dello Sport fa il punto sui tempi di recupero che mancano al rientro in campo di Denzel Dumfries, pedina fondamentale dell’Inter di Inzaghi, anche in vista del derby di ritorno contro il Milan.

INFORTUNIO DUMFRIES – «E più va aggiunto Dumfries, anche se è l’unico che potrà starsene tranquillo senza rischiare: vedrà il match dalla tribuna rossa di San Siro, non lontano dai dirigenti, proprio come fatto contro il Cagliari. Fosse per l’olandese, sarebbe in campo già dopodomani, ma ci sono tempi rigidissimi per smaltire integralmente il suo problema al retto femorale ed evitare ricadute che complicherebbero il resto della stagione. L’obiettivo dello staff medico, sia per lui che per Zielinski, unici due infortunati fuori dalla contesa in questo momento, è la sfida in casa contro la Roma del 27, giusto prima delle semifinali di Champions, ma ad Appiano ci si accontenterebbe pure di un ritorno più prudente, col Verona in campionato la settimana successiva. Tutto dipenderà da come evolveranno nei prossimi giorni i loro muscoli, nel caso del polacco si tratta del gemello mediale della gamba destra».