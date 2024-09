Infortunio Bennacer, Pedullà AVVISA Fonseca: «Ora dovrà trovare una SOLUZIONE! Non escludo QUESTA ipotesi»

Infortunio Bennacer, Pedullà, noto giornalista, è convinto che Paulo Fonseca dovrà trovare soluzioni alternative: ecco quali

Intervenuto sul proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha commentato così l’infortunio di Bennacer:

PAROLE – «Piove sul bagnato in casa Milan. Le prime indiscrezioni giunte sull’infortunio in Nazionale di Ismael Bennacer, potrebbero spingere Paulo Fonseca a rivedere le gerarchie del proprio centrocampo, anche dal punto di vista numerico. In attesa di accertamenti e comunicati ufficiali da parte del Milan, il tecnico portoghese dovrà pensare a riscrivere il proprio centrocampo, che con la plausibile assenza prolungata dell’algerino soffrirebbe la mancanza di alternative. Sarà sicuramente confermata la mediana Reijnders-Fofana, con conseguente salita nelle gerarchie di Musah, unico mediano di ruolo alternativo alla coppia titolare. Loftus-Cheek, solitamente schierato sulla trequarti, dovrà molto probabilmente abbassare il proprio raggio d’azione qualche metro più indietro, proprio con l’obiettivo di dar sostanza numerica al centrocampo rossonero. Con l’addio di Adli e l’infortunio di Bennacer, al Milan mancherà un giocatore in grado di dare ritmo e tempi alla manovra, problematica a cui Fonseca dovrà trovare una soluzione».