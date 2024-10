Infortunio Abraham, aggiornamenti continui! Bruges a rischio? Le ultime sull’inglese

Infortunio Abraham, niente di preoccupante per l’inglese che rischia però di saltare il Bruges: le ultime sull’inglese

Importanti aggiornamenti forniti da Gianluca Di Marzio sulle condizioni di Tammy Abraham dopo l’infortunio alla spalla.

Nel post partita di Milan–Udinese sono stati effettuati degli esami all’interno dello stadio San Siro. Sono escluse fratture alla spalla, si tratta soltanto di un trauma distorsivo. Giungono quindi notizie confortanti sulle condizioni del calciatore la cui presenza, tuttavia, resta in dubbio per Milan-Club Brugge di Champions League in programma martedì 22 ottobre. Qualora non riuscisse a recuperare in tempo, tornerà a disposizione di Fonseca per Bologna-Milan di sabato 26.