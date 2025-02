Infortuni Milan, Conceicao non li avrà per due mesi: le ultime sul rientro in campo

Infortuni Milan, mancano ancora due mesi per rivederli in campo. Conceicao dovrà fare i conti con le loro assenze

In casa Milan sono vicini al rientro in campo Loftus-Cheek e Bondo che dovrebbero essere a disposizione per il prossimo turno di Serie A. Diversa la situazione di Emerson Royal e Alessandro Florenzi, per i quali manca ancora un po’ di tempo.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il brasiliano dovrebbe rientrare alla 31esima giornata (6 aprile), mentre l’ex Roma potrebbe tornare anche una settimana prima (30 marzo).