Infortunati Milan, Conceicao sorpreso a Milanello: può bruciare le tappe, le ultimissime

Infortunati Milan, Sergio Conceicao potrebbe a sorpresa recuperare Walker per la sfida contro la Lazio: l’inglese brucia le tappe

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la situazione infortunati in casa Milan sta per migliorare sensibilmente. In questo senso, riporta La Rosea, ottime notizie stanno arrivando da Kyle Walker.

Il terzino inglese, fermo dal finale della gara conto il Feyenoord per un problema muscolare, sta bruciando le tappe e potrebbe addirittura tornare domenica contro la Lazio. Se prevarrà la prudenza Walker tornerà a disposizione di Conceicao l’8 marzo contro il Lecce.