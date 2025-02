Infortunati Milan, Conceicao lo perde a sorpresa! Non ci sarà contro il Verona. Ultime

Infortunati Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, perde Luka Jovic per la gara di questa sera a San Siro contro il Verona

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, perde Luka Jovic in vista della gara di questa sera contro il Verona a San Siro. Il centravanti serbo ha accusato un risentiamo muscolare nella rifinitura di ieri a Milanello e non sarà a disposizione per la sfida alla squadra di Paolo Zanetti.

Regolarmente presente invece Bondo che ha recuperato dal problema muscolare e sarà in panchina.