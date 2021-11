Infortunati Milan: le ultime su Rebic e Messias

Archiviato il pareggio in Champions il Milan pensa al derby: le ultime da Milanello sulle condizioni degli infortunati Rebic e Messias

Archiviato il pareggio contro il Porto in Champions League, per il Milan è tempo di pensare al campionato, con il derby alle porte.

Il Milan questa mattina è tornato ad allenarsi a Milanello. Chi ha giocato ieri ha fatto defaticante, gli altri sono tutti in campo. Tra questi c’è anche Florenzi e come raccolto dalla nostra redazione Rebic, si è allenato ancora a parte, mentre Messias ha svolto lavoro in palestra.