Infortunati Milan: le ultime verso il match col Bologna

Archiviata la sconfitta in Champions League contro il Porto, per il Milan è tempo di ripensare al campionato, le condizioni degli assenti

Archiviata la sconfitta in Champions League contro il Porto, per il Milan è tempo di ripensare al campionato. In programma c’è il match contro il Bologna.

Secondo quanto riportato da Sky Sport , Pioli dovrà fare ancora i conti con alcune assenze importanti, su tutte quelle di Theo Hernandez e Brahim Diaz. Entrambi quest’oggi sono risultati ancora positivi al tampone e dunque sono rimasti a casa rimandando la ripresa degli allenamenti.

È sulla via del recupero invece Ante Rebic: le sue condizioni adesso sono in netta ripresa. Contro il Bologna ci sarà regolarmente Franck Kessié, che dopo aver scontato la squalifica in Champions tornerà disponibile e giocherà titolare contro i rossoblù. legato alla presenza o meno dal primo minuto di Zlatan Ibrahimovic verrà sciolto solo nei prossimi giorni.