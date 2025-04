Infortunati Milan, le ultime novità da Milanello non lasciano dubbi: scenario preciso verso l’Udinese

Condividi via email

Infortunati Milan, importanti novità da Milanello in vista della gara contro l’Udinese: le ultime su Santiago Gimenez non lasciano dubbi

Come riferito da calciomercato.com, in casa Milan c’è grande attenzione alle condizioni di Santiago Gimenez:

PAROLE – «A svolgere l’allenamento c’è stata pressoché l’intera rosa guidata da Conceicao, a eccezione degli infortunati Emerson Royal e Ruben Loftus-Cheek, che hanno svolto una sessione a parte così come Santiago Gimenez che continua a percepire dolore al fianco dopo la botta presa contro la Fiorentina. Filtra cautela da Milanello sulle sue condizioni: seppur non ci sia stato bisogno di esami ulteriori, domani sarà la giornata fondamentale per capire se l’attaccante messicano si aggregherà al resto del gruppo».