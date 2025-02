Infortunati Milan, rientro finalmente vicino! C’è una gara nel mirino, conferme importanti

Condividi via email

Infortunati Milan, Loftus-Cheek si avvicina finalmente al rientro in campo: nel mirino dell’inglese c’è la sfida del 2 marzo contro la Lazio

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan si avvicina finalmente il rientro in gruppo di Loftus-Cheek, fermo dalla finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter dello scorso 6 gennaio vinta 2-3 dai rossoneri.

L’ex Chelsea la prossima settimana tornerà a lavorare sul campo avendo messo nel mirino la gara del prossimo 2 marzo contro la Lazio di Baroni.