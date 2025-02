Infortunati Milan, Conceicao fissa il rientro! Ci sarà per quella partita, riserve ormai sciolte

Infortunati Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, recupererà Loftus-Cheek per la gara di sabato in campionato contro il Verona

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è grande attenzione al tema relativo agli infortunati.

Niente da fare per Rubens Loftus-Cheek che anche ieri mattina a Milanello si è allenato a parte dal resto dei compagni. L’inglese, ai box dal ritorno in Italia dopo aver preso parte nel finale alla vittoria della Supercoppa italiana a Riad contro l’Inter, salterà anche la trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord in Champions. L’obiettivo sarà rientrare in gruppo in tempo per essere tra i

convocati per la partita di sabato in campionato con il Verona a San Siro.