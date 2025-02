Infortunati Milan, allarme da Milanello? Dubbio verso la Roma, può giocare lui

Infortunati Milan, spunta un piccolo allarme da Milanello in vista della gara contro la Roma di questa sera in Coppa Italia: ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è preoccupazione in casa Milan in vista della sfida di questa sera in Coppa Italia contro la Roma, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Ma ieri a Milanello piccolo allarme per Leao e Pulisic, usciti claudicanti dalla

stracittadina di domenica. Nel caso uno dei due non ce la facesse a partire dal 1’, pronto

Jimenez.