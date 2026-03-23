Infortunati Milan, il punto in vista della sosta: quando rivedremo in campo Leao, Gabbia e Loftus-Cheek? E su Gimenez…

Infortunati Milan, quando rivedremo in campo Leao, Gabbia e Loftus-Cheek? Le ultime in vista della sosta e la sfida contro il Napoli

La caccia all’Inter è ufficialmente ricominciata in casa Milan. Mentre gran parte della squadra godrà di alcuni giorni di riposo, la Gazzetta dello Sport riferisce che Ruben Loftus-Cheek e Matteo Gabbia non si fermeranno: i due calciatori saranno oggi a Milanello per proseguire le cure e ritrovare la migliore condizione atletica. Il centrocampista inglese, operato il 23 febbraio per una frattura alla mascella rimediata contro il Parma, utilizzerà una speciale protezione per la bocca che gli permetterà di accomodarsi in panchina al Maradona.

Infortunati Milan, il caso Leao e la crescita di Gimenez: le strategie rossonere per la ripresa

Anche Gabbia, operato a Londra il 4 marzo per un’ernia inguinale, punta alla convocazione contro il Napoli. Situazione più delicata per Rafael Leao: il club rossonero è al lavoro per evitare al numero 10 la trasferta in Portogallo. Grazie ai contatti tra lo staff medico milanista e quello della nazionale lusitana, Rafa dovrebbe restare a Milanello per curare il riacutizzarsi della pubalgia che lo ha costretto al forfait sabato scorso. L’obiettivo è chiaro: «al Maradona vuole esserci» e il lavoro personalizzato sarà fondamentale.

Le buone notizie per Massimiliano Allegri arrivano anche dal reparto offensivo, dove Santiago Gimenez appare in grande crescita dopo il rientro di domenica. Il tecnico livornese lo ha trovato «tonico, dimagrito e motivatissimo» e considera il messicano un’arma tattica fondamentale per il finale di stagione. Da Napoli in poi, Santi è destinato a trovare sempre più spazio in una squadra che crede fortemente nelle sue qualità per tentare il sorpasso ai danni dell’Inter di Chivu.