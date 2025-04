Infortunati Milan, Conceicao li attende a Milanello: ci saranno col Genoa? Ultime

Infortunati Milan, oggi pomeriggio la ripresa a Milanello: da valutare le condizioni di Jovic ed Emerson Royal in vista del Genoa

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan, con la ripresa degli allenamenti fissata per oggi pomeriggio a Milanello, andranno valutate attentamente le condizioni di Luka Jovic, alle prese con un dolore lombare, ed Emerson Royal, vicino al rientro dopo lo strappo al polpaccio dello scorso gennaio.

La sensazione è che i due salteranno la gara contro il Genoa di Vieira per poi tornare tra i convocati per la sfida del 9 maggio contro il Bologna. In particolare l’attaccante serbo andrà assolutamente gestito visto che l’intenzione di Conceicao è quella di lanciarlo titolare in Coppa Italia.