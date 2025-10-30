News
Infortunati Milan, come stanno Jashari ed Estupinan? In vista della Roma filtra questa cosa
Infortunati Milan, come stanno Jashari ed Estupinan? In vista della Roma filtra questa cosa. Le ultimissime notizie
Mentre l’ambiente milanista trattiene il fiato per le condizioni di Leao, Gimenez e Tomori, dal centro sportivo di Milanello arrivano segnali decisamente incoraggianti sul fronte infortuni a lungo termine. Il Milan in vista della fondamentale sfida di domenica contro la Roma ritrova due elementi importanti che potranno arricchire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.
Come confermato dalle fonti vicine al club, i nomi che fanno sorridere il tecnico sono quelli di Pervis Estupinan e Ardon Jashari. Entrambi i calciatori hanno completato i rispettivi percorsi di recupero e, proprio oggi, giovedì 30 ottobre 2025, sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo squadra. Questo rientro è un fattore significativo in un periodo di intenso calendario.
Estupinan, terzino sinistro, aveva dovuto fermarsi a causa di un problema alla caviglia rimediato durante gli impegni con la sua nazionale. Il suo rientro garantisce ad Allegri maggiore profondità e affidabilità sulla fascia mancina, dove le alternative erano limitate. Sebbene l’ecuadoriano difficilmente partirà subito titolare – anche per via delle buone prove di Bartesaghi – la sua presenza in panchina è fondamentale per avere un cambio di qualità e spinta a gara in corso.
Ancora più atteso era il rientro di Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero è rimasto ai box a lungo a causa di una frattura composta al perone, subita all’inizio della stagione. Il suo ritorno in gruppo è la vera ottima notizia per la mediana rossonera, che ritrova un elemento di dinamismo e personalità. Come aveva anticipato lo stesso Allegri in passato, Jashari avrà bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione fisica, e probabilmente sarà gestito con cautela anche attraverso amichevoli durante la prossima sosta.
Tuttavia, il fatto che entrambi i giocatori siano arruolabili per la panchina contro la Roma è un indubbio vantaggio tattico. Estupinan e Jashari rappresentano, come sottolineato da Tuttosport, un’arma più che affidabile sulla quale Massimiliano Allegri potrà fare affidamento per dare una svolta alla partita.