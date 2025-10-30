Infortunati Milan, come stanno Jashari ed Estupinan? In vista della Roma filtra questa cosa. Le ultimissime notizie

Mentre l’ambiente milanista trattiene il fiato per le condizioni di Leao, Gimenez e Tomori, dal centro sportivo di Milanello arrivano segnali decisamente incoraggianti sul fronte infortuni a lungo termine. Il Milan in vista della fondamentale sfida di domenica contro la Roma ritrova due elementi importanti che potranno arricchire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Come confermato dalle fonti vicine al club, i nomi che fanno sorridere il tecnico sono quelli di Pervis Estupinan e Ardon Jashari. Entrambi i calciatori hanno completato i rispettivi percorsi di recupero e, proprio oggi, giovedì 30 ottobre 2025, sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo squadra. Questo rientro è un fattore significativo in un periodo di intenso calendario.

Estupinan, terzino sinistro, aveva dovuto fermarsi a causa di un problema alla caviglia rimediato durante gli impegni con la sua nazionale. Il suo rientro garantisce ad Allegri maggiore profondità e affidabilità sulla fascia mancina, dove le alternative erano limitate. Sebbene l’ecuadoriano difficilmente partirà subito titolare – anche per via delle buone prove di Bartesaghi – la sua presenza in panchina è fondamentale per avere un cambio di qualità e spinta a gara in corso.

Ancora più atteso era il rientro di Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero è rimasto ai box a lungo a causa di una frattura composta al perone, subita all’inizio della stagione. Il suo ritorno in gruppo è la vera ottima notizia per la mediana rossonera, che ritrova un elemento di dinamismo e personalità. Come aveva anticipato lo stesso Allegri in passato, Jashari avrà bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione fisica, e probabilmente sarà gestito con cautela anche attraverso amichevoli durante la prossima sosta.

Tuttavia, il fatto che entrambi i giocatori siano arruolabili per la panchina contro la Roma è un indubbio vantaggio tattico. Estupinan e Jashari rappresentano, come sottolineato da Tuttosport, un’arma più che affidabile sulla quale Massimiliano Allegri potrà fare affidamento per dare una svolta alla partita.