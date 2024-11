Infortunati Milan, Fonseca sorride: nulla di grave, lui ci sarà contro la Juve. Indiscrezioni confermate

Infortunati Milan, Fonseca tranquillo sul fronte Theo Hernandez: riposo precauziona con la Francia, ci sarà regolarmente con la Juve

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan Paulo Fonseca ha potuto tirare nelle ultime ore un sospiro di sollievo importante per quanto riguarda le condizioni di Theo Hernandez. Il terzino francese, che contro Israele ha rimediato una fastidiosa botta al ginocchio, in accordo con Deschamps salterà la gara di questa sera contro l’Italia.

Tuttavia non c’è nulla di preoccupante: il classe ’97 sarà regolarmente a disposizione del tecnico rossonero per la supersfida di San Siro di sabato prossimo contro la Juve.