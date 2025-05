Infortunati Milan, Conceicao riflette: sarà convocato conto il Genoa? La situazione

Infortunati Milan, Sergio Conceicao, nonostante l’avvenuto recupero, deve decidere se convocare Emerson Royal per la sfida contro il Genoa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Emerson Royal, terzino destro del Milan, è finalmente tornato ad allenarsi con la squadra dopo 100 giorni di assenza a causa di un brutto infortunio al polpaccio. Il terzino brasiliano aveva subito un grave infortunio lo scorso 22 gennaio e ha lavorato intensamente per recuperare.

Emerson Royal è ora disponibile per essere convocato per la partita contro il Genoa. Tuttavia, sarà il tecnico Sergio Conceicao a decidere se convocarlo per la trasferta di Genova o aspettare ancora per evitare ulteriori ricadute.