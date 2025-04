Infortunati Milan, il punto sulle condizioni: da Jovic a Emerson Royal! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Ecco il punto sugli infortunati Milan: da Jovic e Emerson Royal. Il serbo, in particolare, si è fermato proprio nel riscaldamento della sfida contro il Venezia poi vinta per 2-0. Al suo posto ha giocato Abraham.

Per l’ex Real Madrid, tra le altre, un problema lombare che sarà monitorato, iniziate già le terapie del caso. Per quanto riguarda Emerson Royal, lesione al polpaccio, la speranza è che possa tornare presto in gruppo e poi in campo.