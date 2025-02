Infortunati Milan, Conceicao in piena emergenza in vista del Tottenham! Il numero dei disponibili è da non credere

Infortunati Milan, Sergio Conceicao ha gli uomini contati in vista della gara di domani contro il Feyenoord: solo 17 i calciatori disponibili

Il Milan di Sergio Conceicao si presenterà in piena emergenza in vista della gara di domani sera in Feyenoord in Champions League.

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, avrà ben otto assenti e gli uomini contatti: 17 uomini di movimento, compresi i giovani Bartesaghi e Camarda, mentre resteranno a Milano Bondo, Sottil, Jimenez e Jovic, i quali sono fuori dalla lista Uefa, gli infortunati Emerson Royal, Florenzi e Loftus-Cheek e lo squalificato Musah.