Infortunati Milan, Conceicao non li recupera per il Feyenoord! Le ultime da Milanello sono una sentenza

Infortunati Milan, Sergio Conceicao deve ancora fare a meno di Loftus-Cheek e Bondo: nel mirino la gara di sabato col Verona

Il Milan di Sergio Conceicao si presenterà in emergenza alla sfida di Rotterdam di mercoledì contro il Feyenoord.

Per la trasferta in terra olandese, Sergio Conceiçao dovrà fare a meno di diversi giocatori, tra cui anche Ruben Loftus-Cheek che, come riferisce Sky, anche oggi ha proseguito il suo lavoro personalizzato. Oltre all’inglese, in mezzo al campo non potrà essere convocato nemmeno Warren Bondo, il quale non è stato inserito in lista UEFA (l’ex Monza è comunque ancora infortunato).