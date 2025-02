Infortunati Milan, il punto dall’infermeria in vista del Bologna: le ultime

Infortunati Milan, Sergio Conceicao non li recupererà per il recupero di Serie A contro il Bologna. Sono in dubbio anche per la Lazio

Nella giornata di oggi, al centro sportivo di Milanello, Walker e Loftus-Cheek hanno svolto un allenamento personalizzato. Entrambi dovrebbero quindi saltare sicuramente il match con il Bologna, recupero della nona giornata, in programma giovedì.

Sono da considerare in dubbio anche per Milan–Lazio, incontro di Serie A in programma domenica 2 marzo in programma allo Stadio San Siro.