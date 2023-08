Incontro Okafor Pioli, l’attaccante svela: «Ecco cosa ci siamo detti». Le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Intervenuto nel corso della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan, Noah Okafor ha risposto così alla domanda sull’incontro che ha avuto con Pioli.

INCONTRO CON PIOLI – «Ho avuto un infortunio al metatarso. Sono molto contento di allenarmi con la squadra, sono ad un buon livello e ho recuperato. Ho parlato con Pioli della posizione in cui giocare, in un tridente per esempio, ma vedremo nelle prossime settimane… Comunque sensazione bellissima».

