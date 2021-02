Incidente Tiger Woods, il campione del golf grave in ospedale – VIDEO

Tiger Woods è stato coinvolto in un grave incidente con la propria automobile nei pressi di Los Angeles. Il campione del golf si è schiantato con il proprio veicolo ed è stato estratto estratto con difficoltà dagli operatori che hanno dovuto tagliare le lamiere. I medici lo hanno portato urgentemente in ospedale dove è stato ricoverato.

Attualmente il Woods si trova in sala operatoria in condizioni gravi, ma stabili, con gravi ferite alle gambe.

A closer look at the vehicle Tiger Woods was in pic.twitter.com/PLQzCvAB2G

A look at the path that it looks like Tiger Woods car took. It appears it went a long way before coming to a rest pic.twitter.com/ZwWQqoCKvM

